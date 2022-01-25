Показатели заболеваемости в России в последнюю неделю растут не только по ковиду — фиксируется также рост заражений ОРВИ и гриппом. Как отметили в Роспотребнадзоре, на текущий момент эпидемиологические пороги превышены сразу в 57 регионах страны.

«На третьей неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп», — опубликовало сообщение ведомства «РИА Новости».

В стране при этом достаточно успешно проводится вакцинация от гриппа. При подготовке к очередной сезонной эпидемии прививки для профилактики заболевания поставили более 68,5 миллиона человек. В общей сложности это примерно 47% от всего населения России, отметили специалисты Роспотребнадзора.

Тем временем, в стране продолжает расти заболеваемость COVID-19. На фоне увеличения числа зараженных в сутки некоторые регионы — например, Карелия и Калининградская область — решили приостановить плановую медицинскую помощь и бросить все силы на борьбу с ковидом.