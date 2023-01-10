Здоровье 10 января 2023, 13:10 Заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась в России, но ситуация остается непростой Глава Роспотребнадзора заявила о непростой ситуации с гриппом в России Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. При этом глава ведомства Анна Попова назвала ситуацию непростой.

Показатель заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю упал на 52%. В общей сложности заболели более 580 тысяч человек.

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«Однако, как отметила Анна Попова, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

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Уточняется, что россияне мало обращались в медицинские учреждения за помощью в новогодние праздники, но сейчас их число возрастет из-за ухудшения состояния или необходимости брать больничный лист.

Ведомство добавило, что Попова распорядилась продолжать контроль за гражданами на пунктах пропуска на границе. Такое поручение она дала из-за ослаблений ковид-ограничений в КНР.