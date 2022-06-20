Показатель заболеваемости COVID-19 в России достиг 14,5 на 100 тысяч человек и сократился за неделю на 12,5%. Об этом сообщили в оперштабе.

За последние сутки в стране выявили 2667 новых случаев заболевания. В больницы отправили 626 человек. Это на 14,2% меньше, чем в предыдущий день, а выписали в связи с выздоровлением 2723 человек — на 17% меньше. Кроме того, 19 июня подтвердили 54 летальных исхода.

В Москве за сутки коронавирус диагностировали у 161 человека, 105 жителей госпитализировали, 146 выписали из больниц. Скончались 11 заболевших. В Подмосковье выявили 172 новых случая заболевания, 41 человека госпитализировали, 203 выздоровели. Кроме того, за сутки медики зарегистрировали шесть летальных случаев.

В Московской области сделали 17 920 052 тестов, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Показатель госпитализаций на прошлой неделе составил 5,6 на 100 тысяч населения и сократился на 11,9%.