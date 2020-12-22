Заболеваемость COVID-19 увеличилась в Москве

На этой неделе рост случаев заболевания COVID-19 составил в Москве 5%. При этом стало больше и госпитализаций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной. <...> На период недели тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12%. Но последняя неделя опять показала рост 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализации», — привело слова главы города РИА «Новости».

Собянин добавил, что сейчас задействованы 18 тысяч коек, из которых свободны 30%. Мэр подчеркнул, что система здравоохранения справляется с огромной нагрузкой. Пока власти не планируют объявлять дополнительные ограничительные меры.

«Но в то же время, считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно», — заключил Собянин.

По данным оперативного штаба Москвы, за время пандемии в городе зафиксировали 750 934 случая заражения ковидом. Вылечились и выписались из больниц 577 544 пациента. Смертью закончились 10 540 случаев инфицирования. По всей России положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 906 503 человека.