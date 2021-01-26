Заболеваемость COVID-19 снизится вдвое к апрелю

К апрелю показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 могут снизиться вдвое. После возможно увеличение количества заразившихся коронавирусом в связи с сезонным всплеском.

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — рассказал «РИА» Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Специалист считает, что ситуация вскоре может резко изменится в лучшую сторону, но вакцинация идет медленее, чем распространяется вирус. Для предотвращения новой волны и полной победы над вирусом, по мнению Тавадян, нужно обязательно провести всеобщую вакцинацию.

Эксперт ВОЗ считает, что SARS-CoV-2 станет эндемическим — системным и характерным для определенной местности заболеванием.