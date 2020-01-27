Забайкалье объявило режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Забайкальском крае готовятся к возможной встрече с новым типом коронавируса, который бушует в соседнем Китае. В регионе ввели режим повышенной готовности.

Распоряжение отдал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального правительства.

«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края <…> из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — отмечено в публикации.

Забайкальские власти рекомендовали жителям воздержаться от поездок в КНР.

Краевому Минздраву поручили рассказать населению о способах профилактики коронавируса. Врачей региона научат диагностировать, лечить и проводить противоэпидемиологические мероприятия.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус распространился не только по территории Китая, но и попал в другие страны. Случаи заражения зарегистрированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. От коронавируса погибли уже 80 человек, зараженными считаются около 2,5 тысячи.