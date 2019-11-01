Забайкалье и Новосибирская область опровергли данные о числе врачей в регионах

Техническая ошибка привела к искажению данных о количестве врачей в регионах России. В Новосибирской области, к примеру, их меньше не стало. А в Забайкалье, наоборот, не подтвердили рост количества специалистов.

Новосибирский Минздрав опроверг информацию об уменьшении числа врачей на 58%, сообщил портал Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Представленная в ряде СМИ информация <…> не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось», — подчеркнули в региональном Минздраве.

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В пресс-службе добавили, что у министерства здравоохранения РФ замечания к организации кадровой работы регионального подразделения отсутствуют. В 2018 году в Новосибирской области работали 11,09 тысячи врачей. Это на 85 специалистов больше, чем в 2017-м.

В Забайкальском крае 1 ноября начальник одного из отделов регионального министерства Юлия Дружинина опровергла данные о росте количества врачей более чем в два раза, заметил портал «Чита.ру». По имеющимся данным, их число увеличилось с 2,3 до 4,8 тысячи.

Дружинина назвала первую статистику Минздрава ошибочной. По ее словам, в 2018 году в Забайкалье на работу в медицинские учреждение пришли только 36 новых специалистов. В 2019-м их было 39. В регионе отмечают и отток врачей — 110 сотрудников покинули свои должности по тем или иным причинам.