Специалист рассказал об уходе за волосами зимой

Уход за волосами может меняться в теплое и холодное время года. Главное — подбирать шампунь и другие средства, которые будут подходить именно вам, советует врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

«Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы», — привело его слова РИА «Новости».

Абрамов добавил, что зимой периодичность мытья головы может меняться. Но ориентироваться здесь нужно на собственные ощущения.

Также важно подобрать подходящие средства для ухода за волосами. Например, для сухих волос нужно использовать увлажняющие шампуни и ополаскиватели. Жирные волосы лучше мыть шампунем с нейтральным уровнем кислотности.

«Люди, у которых жирные волосы, часто моют голову шампунем для жирных волос. Ловушка в том, что эти средства сильно обезжиривают кожу и тем самым стимулируют сальную железу еще больше вырабатывать сального секрета», — пояснил специалист.

Он советует в этом случае выбирать шампунь с уровнем pH в диапазоне 5,5-6.