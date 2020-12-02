За сутки в России выздоровевших от COVID-19 стало больше, чем зараженных

За последние 24 часа медики выявили в России 25 345 новых случаев заражения. Но выздоровевших оказалось больше — 26 882 человека. Также за этот период в стране скончались 589 пациентов.

Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. В списке по количеству зараженных продолжает лидировать Москва. За минувшие сутки было выявлено 5191 новых случаев, выздоровели — 6575, а умерли — 75.

Следом идет Санкт-Петербург, где медики обнаружили коронавирус у 3684 людей, выздоровели — 1873, умерли — 82.

Замыкает тройку лидеров Московская область. По данным на 2 декабря, за сутки там зафиксировали 1148 новых случаев COVID-19, выписались 76 пациентов, умерли — 32.

В Ненецком автономном округе за этот период новую инфекцию обнаружили только у одного человека, а в Чукотском автономном округе — у 10.

За весь период пандемии в России 2 347 401 случай заражения, всего за это время выздоровели 1 830 349 человек, 41 053 пациента скончались. Кроме того, с весны врачи провели 76,7 миллиона тестов на коронавирус.

В конце ноября в России появился единый справочный номер по коронавирусу — 122. По нему может позвонить любой желающий и задать вопрос по этой теме. Номер действует во всех регионах.