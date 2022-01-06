За сутки в России выявили 15,3 тысячи новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 15 316 новых случаев коронавируса. Данные опубликовал оперштаб по борьбе с коронавирусом.

У 10,6% заболевших не было клинических проявлений ковида. Самый большой прирост заразившихся зафиксировали в Москве (2357). В Санкт-Петербурге этот показатель составил 1286 случаев, в Московской области — 742.

Также была зарегистрирована смерть 802 пациентов с ковидом. Полностью выздоровели 22 949 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением в России по состоянию на 6 января остаются 1 028 964 человека. На сегодняшний день было проведено в общей сложности свыше 242,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. За последние 24 часа эксперты провели 318 тысяч тестов.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 061 123 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Оперативный штаб напомнил, что главным способом защитить себя от ковида является вакцинация. Ее можно бесплатно пройти в центрах на базе поликлиник или выездных пунктах в общественных местах.