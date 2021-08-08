За сутки в России выявили почти 23 тысячи новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Новую статистику опубликовали в оперштабе.

Лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом стала Москва. Там выявили 2761 случай заболевания. На втором месте — Санкт-Петербург с 1907 случаями. На третьей строчке — Московская область, где выявили 1527 заболевших.

В оперштабе отметили, что 8,5% пациентов не имели клинических проявлений ковида. За сутки от коронавируса скончались 787 человек, 15 669 заболевших полностью выздоровели.

С начала пандемии в России было зафиксировано уже 6 447 750 случаев, 164 881 заразившийся умер, 5 755 507 человек поправились.

В январе этого года в стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать несколькими препаратами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также был зарегистрирован однокомпонентный «Спутник Лайт». Его рекомендуют использовать для ревакцинации. Летом начались клинические испытания вакцины для детей.