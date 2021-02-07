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    07 февраля 2021, 11:01

    За сутки в России выявили минимальное с октября число новых случаев ковида

    Алена Макаренко, Дамир Матюхин

    За сутки в России выявили 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В последний раз такие низкие цифры были 22 октября 2020 года, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
    За сутки в России выявили минимальное с октября число новых случаев ковида

    Из всех новых случаев 1741 (10,8%) протекает бессимптомно.

    Суточный прирост заразившихся в Москве — 2028 жителей. За последние 24 часа в Санкт-Петербурге зафиксировано 1175 новых случаев. В Московской области прирост составил 923 человека. В Нижегородской и Воронежской областях зарегистрировано 469 и 370 больных соответственно. А всего один новый случай выявлен в Чукотском автономном округе.

    За сутки в России выявили минимальное с октября число новых случаев ковида | Изображение 1

    Зарегистрировано 432 летальных исхода. За минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 884 человека.

    В последние 13 дней число выписанных пациентов превышает количество новых случаев заражения. Доля вылечившихся увеличилась до 87,1% от общего числа инфицированных.

    С начала пандемии в России COVID-19 заболел 3 967 281 человек. Темп прироста составляет 0,41%. Всего уже выздоровели 3 456 210 человек. От инфекции скончался 76 661 пациент.

    Ранее вирусологи спрогнозировали отмену масочного режима уже весной. Но в некоторых учреждениях средства индивидуальной защиты останутся, там масочный режим могут ввести на постоянной основе.

    Пандемия коронавируса завершится в России к апрелю-маю, но расслабляться пока еще рано. Такое предположение сделал вирусолог Георгий Викулов.