За сутки в России выявили минимальное с октября число новых случаев ковида
Из всех новых случаев 1741 (10,8%) протекает бессимптомно.
Суточный прирост заразившихся в Москве — 2028 жителей. За последние 24 часа в Санкт-Петербурге зафиксировано 1175 новых случаев. В Московской области прирост составил 923 человека. В Нижегородской и Воронежской областях зарегистрировано 469 и 370 больных соответственно. А всего один новый случай выявлен в Чукотском автономном округе.
Зарегистрировано 432 летальных исхода. За минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 884 человека.
В последние 13 дней число выписанных пациентов превышает количество новых случаев заражения. Доля вылечившихся увеличилась до 87,1% от общего числа инфицированных.
С начала пандемии в России COVID-19 заболел 3 967 281 человек. Темп прироста составляет 0,41%. Всего уже выздоровели 3 456 210 человек. От инфекции скончался 76 661 пациент.
Ранее вирусологи спрогнозировали отмену масочного режима уже весной. Но в некоторых учреждениях средства индивидуальной защиты останутся, там масочный режим могут ввести на постоянной основе.
Пандемия коронавируса завершится в России к апрелю-маю, но расслабляться пока еще рано. Такое предположение сделал вирусолог Георгий Викулов.