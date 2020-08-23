За сутки в России выявили менее 5 тысяч случаев коронавируса

Российские медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 4852 пациентов. Показатель заболеваемости COVID-19 держится на уровне ниже пяти тысяч уже восьмой день подряд.

«За последние сутки в России выявлено 4852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в столичном оперштабе.

Наибольший прирост заболевших COVID-19 снова наблюдается в Москве. Там положительными оказались тесты 611 человек. На втором месте идет Петербург — 180. Затем следуют Московская область — 164, Свердловская область — 129 и Ставропольский край — 126.

«Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 3162 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах», — подчеркивается в сообщении.

С момента начала распространения коронавируса российские медики поставили на ноги 770 639 пациентов. Скончались после инфицирования 16 383 человека.

Уже в сентябре стартует вакцинация россиян от COVID-19. Препарат разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Согласно опросу ВЦИОМ, более 40% жителей страны уже готовы сделать прививку от коронавируса.