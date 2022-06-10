Оперштаб сообщил о 3678 новых случаях коронавируса в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 3678 новых случаев COVID-19. В больницы попали 1419 человек, что на 3,5% меньше по сравнению с 9 июня, сообщили в оперштабе по борьбе с пандемией.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (135), на втором месте — Санкт-Петербург (92), в Московской области выявили 81 заболевшего.

В связи с выздоровлением медики выписали 4332 человека, что на 0,8% больше, чем днем ранее, 70 пациентов скончались.

С начала прививочной кампании по состоянию на 10 мая в России сделали прививку первым компонентом вакцины 91 957 470 граждан. Завершили этот процесс 87 661 037 россиян. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным на сайте стопокоронавирус.рф, составляет 31,1%.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена. По его словам, Россия оказалась в числе лидеров по ключевым направлениям этого сражения.