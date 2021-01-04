За сутки в России выявили 23 351 случай коронавируса. Это минимум с середины ноября

Российские врачи выявили за последние сутки 23 351 новый случай коронавируса. В последний раз на этом уровне показатель был еще в ноябре.

«За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Наибольшее количество положительных тестов получили в Санкт-Петербурге, где зафиксировали 3657 новых случаев. Затем идет Москва — 3591, а также Подмосковье — 1250, Нижегородская область — 482 и Свердловская область — 399.

За сутки в больницах скончались 482 человека. Медикам удалось вылечить от ковида 21 154 пациентов. Всего за время пандемии в регионах выявили 3 260 138 случаев заражения коронавирусом. Врачи зафиксировали 58 988 летальных случаев. Выздоровели после инфицирования 2 640 036 пациентов.

По всей стране было проведено 91 852 003 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Согласно данным подмосковного Роспотребнадзора, в регионе провели 5 045 178 исследований. Всего в Подмосковье зафиксировали 161 251 случай заражения. Вылечились от ковида уже 117 750 пациентов. Скончались 2963 человека.