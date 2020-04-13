За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом, сообщил оперштаб. Всего летальных исходов в стране 148. Врачи помогли еще 179 пациентам.

Выздороветь с начала эпидемии удалось 1470 больным COVID-19. Сейчас в стране 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

За сутки в России подтвердили 2558 новых случаев заражения. Больше всего их в Москве (1355 положительных тестов на коронавирус), Подмосковье (495 инфицированных) и Санкт-Петербурге (121 новый случай).

В столице больше половины новых заболевших младше 45 лет. Это 45,5% людей в возрасте от 18 до 45 лет и 5,5% детей. 34% инфицированных приходятся на возрастную категорию 46-65 лет. Еще 10% — люди от 66 до 80 лет, 5% старше 80. Всего на 13 апреля в Москве 11 513 больных с COVID-19. С 15 апреля для передвижения по городу потребуется электронный пропуск.

В мире подтвержденных случаев заражения 1,85 миллиона. Хуже всего ситуация обстоит в США (557 тысяч больных), Испании (166 тысяч зараженных) и Италии (156 тысяч инфицированных).