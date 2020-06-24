За сутки в Подмосковье от COVID-19 вылечились почти 1,4 тысячи человек

В Московской области за день почти 1,4 тысячи человек выздоровели от COVID-19. Это в два раза больше, чем было в начале июня.

Новые данные привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, передает РИА «Новости».

«В Московской области еще 1390 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба. Эти показатели вдвое лучше, чем в начале июня, когда ежедневно из больниц выписывали от 500 до 700 человек.

Всего за время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек.

За 24 часа в России 12 013 пациентов выздоровели, их тесты показали отрицательный результат на COVID-19. Всего исцелившихся 356 429 человек. Из-за инфекции умерли 8359 человек по всей стране.

При этом по всей России число выявленных случаев COVID-19 достигло почти 600 тысяч. За сутки в стране коронавирус подтвердили у 7425 россиян из 84 регионов. Более чем у 32% не было клинических проявлений наличия инфекции.