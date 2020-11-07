За сутки в Москве зарегистрировали 74 смерти от COVID-19

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 74 пациента, заявили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число умерших достигло 7289 человек.

Днем ранее в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом.

В целом по России второй день подряд фиксируют больше 20 тысяч новых заразившихся в сутки. Это рекордные показатели с начала пандемии. К утру субботы прирост составил 20 396 новых случаев COVID-19. Днем ранее сообщалось о 20 582 заболевших.

Больше всего случаев коронавируса выявляют в Москве (5829 за сутки) и Санкт-Петербурге (1258).

По состоянию на утро субботы лечение от COVID-19 в России проходили 410 тысяч человек. За все время эпидемии умерли более 30 тысяч заразившихся, 1,3 миллиона выздоровели.

Специалисты считают, что вторая волна заболеваемости в России продлится минимум до весны. Пик должен наступить в ноябре и продлиться всю зиму. Весной возможна третья волна коронавируса.

Профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что «этот вирус с нами надолго», и заболеваемость будет сопровождаться спадами и подъемами.