За сутки в Москве умерли еще 49 инфицированных COVID-19

В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о смерти за последние сутки еще 49 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сообщается, что за последние 24 часа в Москве госпитализировали 988 пациентов с коронавирусом, большинству из которых 18-45 лет. На ИВЛ сейчас находится 327 человек. В столице вылечились 1 767 пациентов. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что с начала пандемии выздоровели 275 648 человек.

За сутки в России было выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа зафиксировано 179 смертей, выздоровели 5 328 пациентов.

За весь период пандемии в стране было выявлено 1 415 316 случаев заражения. Из них вылечились 1 075 904 пациента, умерли — 24 366 человек.