За сутки в Москве умерли 74 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Мосев скончались 74 человека с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число погибших в столице достигло 10 317 человек.

Об этом сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За последние 24 часа в столице было выявлено 6937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1784 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека.

Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди в возрасте 18-45 лет.

Москва занимает по стране первое место по количеству заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в городе выявлено 722 178 случаев заражения, выздоровели 557 028 человек.

В России был зафиксировано 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. Погибли 49 762 пациентов, выздоровели 2 228 633 человека.