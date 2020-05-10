За сутки в Москве умерли 56 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве умерли еще 56 человек с подтвержденной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Общее количество жертв COVID-19 в столице выросло с 1 068 до 1 124 человек.

Об этом сообщил московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В настоящий момент в столице выявлен 5 551 новый случай заражения. Большая часть случаев (40,3%) приходится на людей в возрасте 18-45 лет. С начала распространения заболевания в Москве заболели 109 740 человек.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки выздоровели 1 011 пациентов.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1 011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13 790» — сообщила вице-мэр.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что Россия выходит на плато. Она отметила, что темпы роста заболеваемости стабилизируются, причем Россия стала единственной страной в первом десятки лидеров по число зараженных, где смертность не превышает 1%.