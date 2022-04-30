Количество заражений коронавирусом в России за сутки снизилось

Суточный прирост заражений коронавирусом в России незначительно снизился. По данным на субботу, 30 апреля, ковид подтвердился у 7,3 тысячи человек. Это на 347 случаев меньше, чем днем ранее. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

За минувшие в больницы попали 2574 пациента, это немного больше, чем в пятницу, когда госпитализировали 2558 человек. Количество летальных исходов снизилось с 161 до 157.

Выздоровели за сутки 11 022 человека.

В 41 регионе произошел рост числа попавших в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в 38 субъектах зафиксировали снижение.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 18 182 354 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 375 884 умерших и 17 540 055 переболевших.