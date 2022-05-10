Число госпитализаций россиян с ковидом за сутки снизилось до 1000

За минувшие сутки в России выявили 4531 новое заражение коронавирусом, это на 472 случая меньше, чем днем ранее. Такие данные на вторник, 10 мая, привел оперативный штаб.

Число госпитализированных снизилось с 1218 до 1000 человек. Полностью выздоровели после перенесенной инфекции 5014 пациентов. Количество летальных исходов составило 101 случай, это на два меньше, чем днем ранее.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом остаются Москва (327 подтвержденных случаев), Санкт-Петербург (309) и Московская область (91).

Всего с начала пандемии в России выявили 18 237 227 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 17 614 371 человек, умерли — 377 150.

Газета «Известия» напомнила, что руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов не исключил возвращения штамма «дельта», так как россияне начали терять иммунную защиту к этому виду возбудителя. Специалист подчеркнул, что единичные факты заражения «дельтой» в стране все еще фиксируют.