В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Всего в городе с начала эпидемии умерли 3999 человек.

«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сказано в сообщении оперштаба.

Там напомнили, что при плохом самочувствии и любых симптомах ОРВИ, лучше оставайться дома и не заниматься самолечением. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью окружающих.

Всего на 6 июля 2020 года в России 688 276 выявленых зараженных коронавирусом. Погиб 10 321 человек, выздоровели уже 455 263 пациента. Проведено более 21,3 миллиона тестов.