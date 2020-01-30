Медика в Казахстане задержали за слухи о коронавирусе

Задержанным оказался гинеколог 1980 года рождения из Алма-Атинской области. Заведомо ложную информацию медик распространял в интернете. Как сообщило местное МВД, он уже раскаялся в содеянном. По данному нарушению возбуждено уголовное дело и теперь врачу грозит штраф, общественные работы, ограничение или лишение свободы.

В мессенджерах стала вирусной видеозапись, на которой запечатлен человек в белом халате, утверждающий, что коронавирус добрался до Казахстана. В ролике он утверждает, что обладает данными, по которым в Алматы зарегистрировано уже около 70 больных коронавирусом.

В свою очередь, Минздрав страны заявил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка эпидемии неизвестного вида коронавируса. На текущий момент в Китае около восьми тысяч случаев заражения, от которого умерло 170 человек. Вирус уже зафиксирован и в других странах, например в США, ФРГ и Южной Корее. И пока короновирус не добрался до России, «360» предлагает ознакомиться с информацией, которая может помочь защититься от страшной заразы.