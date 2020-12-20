За последние сутки в Москве скончались 77 пациентов с COVID-19

За последние 24 часа число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа в столице составило 77 человек. У всех был подтвержденный диагноз пневмония и положительный результат тестов на COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 10 394 человека.

За сутки в Москве было выявлено 6459 новых случаев заражения, госпитализировано 1736 пациентов, на ИВЛ в столичных больницах находится 501 человек.

В России за 24 часа зафиксировано 28 209 новых случаев коронавируса и 585 летальных исходов в 85 регионах. Из них 18,8% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровело за сутки 26 109 человек.