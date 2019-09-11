За осанкой проследит веб-камера: дизайнер из России создал полезный сайт

Хабаровчанка Олеся Чернявская разработала сайт, который позволяет оценить правильность осанки. Дизайнер уверяет, что положение глаз и плеч определяется через веб-камеру.

О запуске портала россиянка рассказала в своем аккаунте Twitter, задав подписчикам простой вопрос: «Правильно ли вы сейчас сидите?»

«Благодаря моему новому эксперименту, можно понять, какая у вас осанка. Экран станет расплывчатым, если что-то не так», — написала девушка, прикрепив ссылку на сайт.

На входной странице Чернявская указала, что для теста необходимо разрешить доступ к камере.

«Ваши данные не будут украдены», — пообещала дизайнер.

По ее словам, проблема сохранения хорошей осанки во время работы за компьютером очень актуальна. Из-за искривления позвоночника люди испытывают боли в спине, жалуются на затрудненное дыхание, преждевременно сталкиваются с болезнями опорно-двигательной системы.

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Сидеть сгорбившись человек привыкает по многим причинам, написала россиянка, в том числе из-за не комфортного рабочего места, слабых мышц спины и простого незнания, какое положение является правильным.

При создании сайта Олеся вдохновлялась идеей возможности камеры определить позу человека и сообщить ему об этом.