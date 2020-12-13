За последние семь дней число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 193 158. Это больше, чем за весь июль, когда в стране оперативный штаб зарегистрировал 192 132 заразившихся.

Прирост по сравнению с предыдущей неделей при этом составил 0,9%.

Впервые с августа за последние семь дней в Москве выявили меньше новых пациентов, чем за предыдущую неделю: 44 648 против 48 349. Показатель по количеству смертей за семь дней в очередной раз достиг максимума: 3800 летальных случаев против 3614 за предыдущий аналогичный период. Показатель летальности вследствие новой инфекции вырос с 1,75 до 1,77%.

За неделю выздоровели 168 497 человек. Это чуть меньше, чем за прошлые семь дней, когда число уже вылечившихся граждан в России выросло на 176 281. Доля выписанных пациентов продолжает увеличиваться.

За последние сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса. Такой показатель держится на уровне выше 28 тысяч третий день подряд.

Для защиты от COVID-19 стоит придерживаться низкоуглеводной кетогенной диеты с большим содержанием жиров. Такой режим питания улучшит функционирование адаптивных иммунных клеток, сократит уровень холестерина в организме, стабилизирует уровень сахара и повысит уровень кетоновых тел в плазме крови.