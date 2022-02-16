Число случаев ковида в Москве снизилось за неделю на треть

В Москве наблюдается снижение новых случаев коронавируса. За минувшую неделю прирост снизился на треть, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, упало и количество госпитализаций. Их стало меньше на 15%, написало РИА «Новости».

«Только за последние три дня высвободили около тысячи коек», — подчеркнул Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Это, как отметил он, позволило начать переводить большие клиники в нормальный плановый режим работы. Теперь так снова функционирует, например, Филатовская больница.

В России за минувшие сутки выявили 179 284 новых случая коронавируса. На первое место по приросту вышел Санкт-Петербург, где ковид выявили у 17 151 человека. Москва оказалась на втором месте с показателем 11 262 заболевших.

По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, сейчас можно говорить о том, что Москва вышла на плато по заболеваемости ковидом.