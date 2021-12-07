Почти 2 тысячи аптек закрылись за лето в России

Почти две тысячи аптек перестали работать в России в течение лета. Чаще всего закрывались объекты малого и среднего бизнеса, сообщила аналитическая компания DSM Group.

Закрытие аптек происходило с июня по сентябрь, уточнили «Ведомости». Среди переставших работать точек оказалось 44% одиночных аптек. Порядка 27% закрывшихся аптек были региональными, то есть имели более 15 объектов как минимум в пяти населенных пунктах. Еще 15% аптек относились к малым локальным, а 12% были федеральными.

При этом межрегиональным сетям удалось вырасти на 6%. С учетом этого прироста количество аптек в России за лето сократилось на 1,5 тысячи точек. Всего в сентябре в стране насчитывалось 64 353 аптеки.

Как пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, ограничительные меры привели к тому, что люди стали меньше болеть и покупать лекарства. Также на ситуацию повлияло появление онлайн-аптек и отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Еще одним фактором стала маркировка препаратов. По словам Шуляка, большое число закрытий одиночных аптек объясняется их низкой рентабельностью.