Косметолог объяснил, как правильно ухаживать за кожей зимой
Во время морозов очень важно правильно ухаживать за своей кожей, чтобы избежать возможных проблем. Для этого нужно пользоваться жирным кремом перед выходом на улицу и соблюдать несколько рекомендаций.
С наступлением холодов важно правильно очищать кожу, тонизировать ее и защищать жирным кремом, пояснила «360» врач-косметолог Александра Гонт.
«Особенно, если предстоит достаточно долгое пребывание на морозе, потому что жировая прослойка питательного крема способствует легкой термозащите. Так как сейчас мы ходим в масках, опасен именно так называемый подмасочный дерматит, когда развиваются прыщи», — отметила она.
Чтобы избежать их появления необходимо хорошо очищать кожу, а затем тонизировать ее и увлажнять. В домашних условиях можно делать увлажняющие маски, а на улице нельзя переохлаждать кожу. По словам Гонт, в аптеках можно найти специальные крема для холодной погоды. Также не стоит забывать и о защите от солнца.
«Когда после долгого отсутствия солнца, оно резко появляется, и люди с удовольствием подставляют лица, это может быть причиной образования пигментных пятен. В дневном креме должна содержаться солнцезащита, хотя бы от 15 до 30 SPF», — подчеркнула врач-косметолог.
Если зимой планируется поездка в теплую страну, то солнцезащитный крем должен быть с защитой не менее 50 SPF. Кожу необходимо хорошо защитить от резкого перехода из зимы в лето. Постепенная адаптация позволит избежать обезвоживания кожи и пигментных пятен.