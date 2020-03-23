Уголовную ответственность могут ввести за фейки о коронавирусе

Ответственность за фейковые новости про коронавирус могут ужесточить до уголовной. В ситуации, когда весь мир борется с новым типом инфекции, количество ложной информации продолжает расти. Она может серьезно навредить обществу.

Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности Андрей Клишас.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус нового типа пандемией. С момента появления в конце прошлого года он распространился в более чем 100 странах. По последней информации, новым типом коронавируса в мире заразились более 350 тысяч человек.

По состоянию на 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения. С 23 марта страна максимально ограничит авиасообщение с внешним миром — летать продолжат только прямые рейсы из Москвы в столицы других стран мира и обратно. Кроме того, в Россию и дальше будут пребывать чартерные рейсы, которые эвакуируют застрявших за границей россиян.