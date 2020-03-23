Уголовную ответственность могут ввести за фейки о коронавирусе
Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственностиАндрей Клишас.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус нового типа пандемией. С момента появления в конце прошлого года он распространился в более чем 100 странах. По последней информации, новым типом коронавируса в мире заразились более 350 тысяч человек.
По состоянию на 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения. С 23 марта страна максимально ограничит авиасообщение с внешним миром — летать продолжат только прямые рейсы из Москвы в столицы других стран мира и обратно. Кроме того, в Россию и дальше будут пребывать чартерные рейсы, которые эвакуируют застрявших за границей россиян.