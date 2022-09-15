Yakutsk.ru: тимьян оказался эффективен в борьбе головными болями и простудой | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 16:09 Поделиться Telegram

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Viber Yakutsk.ru: тимьян оказался эффективен в борьбе головными болями и простудой

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Медицинские эксперты в результате исследований выяснили, что тимьян эффективно борется с головными болями, а также простудными заболеваниями. Об этом написал сайт Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье».

Это лечебное растение также эффективно в борьбе с вирусными и грибковыми заболеваниями. Оно повышает иммунитет и убивает различных паразитов в человеческом организме, сообщил «ПолитЭксперт».

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Компрессы с тимьяном избавляют от ссадин, а несколько капель масла из этого растения отлично лечат насморк. Тимьян также благотворно влияет на человека во время депрессии.

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