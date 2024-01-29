Здоровье 29 января 2024, 15:22 Woman.ru: в день стоит пить не более 5 чашек кофе

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Чрезмерное употребление кофе оказывает пагубное влияние на здоровье. Так, в день можно пить не более пяти чашек, сообщил сайт Woman.ru.

Отмечается, что при превышении суточной нормы может наступить передозировка. У заядлых кофеманов могут развиться синдром раздраженного кишечника, приступы гипертонического криза и обостриться психические расстройства.

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Как сообщило Utro.ru, эксперты советуют ограничить количество выпитого до трех небольших чашек в день и не пить кофе на голодный желудок.