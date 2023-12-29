29 декабря 2023, 15:40
WomanHit: паровой душ облегчит боль в горле
Принятие парового душа поможет облегчить симптомы простудного заболевания и устранить боль в горле. Об этом сообщил сайт WomanHit.
Отмечается, что вдыхание паров позволит уменьшить отек. Также можно создать пар, пустив в раковину очень горячую воду. После этого нужно накинуть на голову полотенце, наклониться и начать глубоко дышать.
Реклама
Кроме того, облегчить боль в горле помогут пастилки с ментолом или маслом душицы, употребление в больших количествах теплого молока и полоскания соленой водой, сообщили «Дни.ру».
Болезни
Реклама
Реклама