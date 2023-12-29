Здоровье 29 декабря 2023, 15:40 WomanHit: паровой душ облегчит боль в горле

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Принятие парового душа поможет облегчить симптомы простудного заболевания и устранить боль в горле. Об этом сообщил сайт WomanHit.

Отмечается, что вдыхание паров позволит уменьшить отек. Также можно создать пар, пустив в раковину очень горячую воду. После этого нужно накинуть на голову полотенце, наклониться и начать глубоко дышать.

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Кроме того, облегчить боль в горле помогут пастилки с ментолом или маслом душицы, употребление в больших количествах теплого молока и полоскания соленой водой, сообщили «Дни.ру».