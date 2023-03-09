Здоровье 09 марта 2023, 12:21 Womanhit назвал бесполезные продукты, от покупки которых стоит отказаться

Читать 360tv в

Эксперты уверяют, что определенное продукты, не несущие никакой пользы, навязываются покупателям с помощью грамотно продуманной маркетинговой стратегии. Отказавшись от них, человек ничего не потеряет, сообщил Womanhit.

Например, бесполезными эксперты по питанию считают продукты для детокса и очищения. Лишь наши органы, такие как почки и печень, способны справиться с вредными для организма соединениями, написало utro.ru.

Реклама

БАДы, продающиеся порой в фитнес-центрах или обычных магазинах, также стали следствием многолетней маркетинговой кампании. Все эти препараты, как утверждают медики, можно принимать в соответствии с назначением врача.

Реклама

Россиян также призвали отказаться от жевательных резинок, поскольку их действие по очищению зубов сомнительно, а дыхание они освежают куда хуже специальных спреев.