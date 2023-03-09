09 марта 2023, 12:21
Womanhit назвал бесполезные продукты, от покупки которых стоит отказаться
Эксперты уверяют, что определенное продукты, не несущие никакой пользы, навязываются покупателям с помощью грамотно продуманной маркетинговой стратегии. Отказавшись от них, человек ничего не потеряет, сообщил Womanhit.
Например, бесполезными эксперты по питанию считают продукты для детокса и очищения. Лишь наши органы, такие как почки и печень, способны справиться с вредными для организма соединениями, написало utro.ru.
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БАДы, продающиеся порой в фитнес-центрах или обычных магазинах, также стали следствием многолетней маркетинговой кампании. Все эти препараты, как утверждают медики, можно принимать в соответствии с назначением врача.
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Россиян также призвали отказаться от жевательных резинок, поскольку их действие по очищению зубов сомнительно, а дыхание они освежают куда хуже специальных спреев.
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