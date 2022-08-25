Walla! : петрушка является профилактикой рака и болезни Альцгеймера

Петрушка имеет множество полезных свойств для организма человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Walla!.

В ней много питательных веществ, например, витамины A, C и E, а также флавоноиды. Поэтому петрушка уменьшает воспалительные процессы в организме и риск развития таких заболеваний, как рак, атеросклероз, болезнь Альцгеймера.

Также в ней содержится витамин K, который укрепляет кости. Петрушка положительно влияет на пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, она полезна в борьбе с катарактой и сухостью глаз.