Количество инфицированных коронавирусом жителей Москвы с начала июня увеличилось почти на 100%. Большая часть новых случаев приходится на индийский штамм. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что рост новых случаев связан с тем, что жители города не соблюдают меры безопасности, отказываются от масок и не идут вакцинироваться. Кроме того, новый штамм коронавируса оказался более заразным, чем его предшественник.

«Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости ковидом, количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%», — заявила Ракова.

Представитель мэрии отметила, что только у 47% москвичей есть антитела к уханьскому коронавирусу, к индийскому штамму иммунитет есть только у 25% жителей столицы. При этом подавляющее большинство новых зараженных продолжает лечиться на дому.

Анастасия Ракова отметила, что власти Москвы не намерены вводить жесткие ограничения для жителей и полностью закрывать бизнес. Но и такой случай исключать нельзя, если ситуация станет критической.

«Локдаун — слишком сложное и болезненное решение, принимать его надо только в крайнем случае», — пояснила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении ряда ограничений, действующих в городе. С 28 июня в заведения общественного питания будут пускать только по QR-коду, который могут получить сделавшие прививку, переболевшие коронавирусной инфекцией менее полугода назад, а также сдавшие накануне отрицательный тест ПЦР.

Кроме того, со вторника, 22 июня, в Москве сократили до 500 человек максимальное количество зрителей на спортивных и концертных мероприятиях. По словам мэра Москвы, новые меры позволят избежать нового локдауна, который ударит по многим работающим людям.