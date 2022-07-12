Оспа обезьян пришла в Россию. Первый случай заражения выявили в стране у молодого человека по возвращении из Европы. О том, насколько опасно распространение болезни в России, как защититься и насколько вирус отличается от исходного варианта, «360» рассказал ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ, вирусолог Александр Чепурнов.

«Вот эта версия, которая появилась в мире месяц или два назад, она обладает способностью к распространению, и пока никто не понимает, как это остановить. Медленно, но верно, она расползается. Полагают, что ей помогли на первом этапе, потому что ее появление сразу в нескольких местах и даже на нескольких континентах, оно вызывает недоумение и подозрение», — отметил специалист.

Вирусолог не взялся предсказывать, с какой скоростью обезьянья оспа может распространиться в России, но отметил, что можно ориентироваться на ситуацию в странах Европы, откуда и привезли болезнь.

Пока не очень понятно, как себя обезопасить от новоприбывшей заразы.

«С исходным вариантом все было достаточно просто и понятно. <…> Насколько сегодня это все модифицировано, сказать трудно. <…> И если раньше для этого нужен был длительный контакт, то болезнь не распространялась. Сейчас, похоже, что она модифицирована, и все происходит гораздо быстрее», — заявил Чепурнов.

Вирус оспы обезьян устойчив к мутациям, поэтому мутировать будет гораздо реже, чем SARS-CoV-2. Однако при ухудшение ситуации и росте количества новых случаев это скажется и на настроениях людей, и на экономике.

«При распространении будет очень неприятная дополнительная экономическая нагрузка, и для людей психологически. Это не очень опасное заболевание, но поскольку оно способно „попортить шкурку“, выражаясь таким языком, оно будет вызывать соответствующую реакцию у людей», — сказал ученый.

По мнению Чепурнова, в этот раз людей уже не придется убеждать в необходимости сделать прививку, как было в случае с коронавирусом.

«Даже скорее многие антиваксеры вприпрыжку побегут в пункты вакцинации. Я думаю, что никто у нас и не готов к вакцинации напрямую, и думаю, запасы у нас невелики, что вообще у нас стратегические запасы против оспы есть. Понятно, что заранее готовить большое количество никто не будет, у них есть срок годности. Но технология раскатанная, и я думаю, что сейчас нужно предоставить возможность желающим, даже платно, вакцинироваться», — сказал вирусолог.

О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России 12 июля сообщил Роспотребнадзор. Заболевание выявили у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к врачам с характерной сыпью, писала газета «Известия».