Гастроэнтеролог рассказал, какие необычные причины могут вызвать изжогу

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Федор Черноусов рассказал, какие необычные причины могут спровоцировать изжогу. Среди них специалист назвал употребление кофе и туго затянутый ремень. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на интервью врача «Москве 24».

Врач заявил, что при изжоге желудочный сок и содержимое желудка поступает в неприспособленный для этого пищевод. Таким образом происходит раздражение пищевода. По словам Черноусова, подобные выбросы может спровоцировать кофе, так как этот напиток влияет на выделение соляной кислоты в желудке. Однако происходит подобное чаще всего у людей, которые страдают от проблем с желудком или двенадцатиперстной кишки.

Среди еще одних необычных причин врач назвал туго затянутый ремень. Перетягивая живот, человек создает внутри него давление, что и провоцирует выброс желчи.

Ожирение также может являться одной из причин появления изжоги. Во время него внутрибрюшное давление в человеческом организме увеличивается. Подобное может происходить и у женщин на последних месяцах беременности.

Однако врач предупредил, что иногда причинами изжоги могут являться серьезные заболевания. Наличие изжоги может говорить о обострении гастрита, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, а также о раке желудка. Он предупредил, что при возникновении изжоги чаще одного раза в месяц, следует незамедлительно обратиться к врачу.