Врач столичной скорой назвал количество вызовов из-за коронавируса

За сутки одна бригада московской скорой помощи принимает пять-семь вызовов к пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Об этом в программе «60» минут на канале «Россия 1» рассказал врач скорой помощи Георгий Комков. Он уточнил, что за смену одна бригада выполняет 16-20 вызовов. Врач отметил, что пик обращений пришелся на последние дни. По его словам, машин и персонала хватает, но нагрузка возросла.

Власти Москвы и Подмосковья 10 апреля обновили список ограничений для населения в условиях пандемии коронавируса. Началось поэтапное введение режима пропусков, для получения которых жители столицы и области должны будут зарегистрироваться на платформе Услуги.Мосрег.Ру.