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    27 января 2021, 11:27

    Выздоровевших от ковида за сутки насчитали на 10 тысяч больше, чем новых заболевших

    Анастасия Калинина

    В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 17 741 человек, при этом выздоровевших почти на 10 тысяч больше — 27 922 россиян. Умерли за это время 594 пациента. Информация об этом появилась на официальном сайте оперштаба.
    Выздоровевших от ковида за сутки насчитали на 10 тысяч больше, чем новых заболевших

    За все время пандемии в стране коронавирус выявили у 3 774 672 человек, выписались за это время — 3202 483, умерли — 71 076. Медики сделали 100,3 миллиона тестов на SARS-CoV-2.

    В Москве за сутки зафиксировали больше всего зараженных — 1837, что на 20,7% меньше, по сравнению со вчерашними показателями. Выздоровели 5924 человек, скончались — 75, прирост составил 7,1%.

    На втором месте — Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 1813 горожан, что на 20,1% больше, чем во вторник. Победили болезнь 5795 человек, скончались 70 пациентов — на 20,7% больше, чем вчера.

    В Московской области зафиксировали 928 новых случаев заражения коронавирусом — почти на 18% меньше, чем день назад. Из больницы выписались 1100 пациентов, 32 человека умерли — прирост составил 8,6%.

    В Чукотском автономном округе коронавирус выявили у пяти человек, а в Ненецком автономном округе — у восьми.

    Сегодня мэр Москвы смягчил ограничительные меры по коронавирусу для офисов и ресторанов.