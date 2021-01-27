Выздоровевших от ковида за сутки насчитали на 10 тысяч больше, чем новых заболевших

За все время пандемии в стране коронавирус выявили у 3 774 672 человек, выписались за это время — 3202 483, умерли — 71 076. Медики сделали 100,3 миллиона тестов на SARS-CoV-2.

В Москве за сутки зафиксировали больше всего зараженных — 1837, что на 20,7% меньше, по сравнению со вчерашними показателями. Выздоровели 5924 человек, скончались — 75, прирост составил 7,1%.

На втором месте — Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 1813 горожан, что на 20,1% больше, чем во вторник. Победили болезнь 5795 человек, скончались 70 пациентов — на 20,7% больше, чем вчера.

В Московской области зафиксировали 928 новых случаев заражения коронавирусом — почти на 18% меньше, чем день назад. Из больницы выписались 1100 пациентов, 32 человека умерли — прирост составил 8,6%.

В Чукотском автономном округе коронавирус выявили у пяти человек, а в Ненецком автономном округе — у восьми.

Сегодня мэр Москвы смягчил ограничительные меры по коронавирусу для офисов и ресторанов.