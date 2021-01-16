Выздоровевших от COVID-19 за сутки стало больше, чем заразившихся

За все время пандемии в стране коронавирус нашли у 3 544 623 человек, победили болезнь — 2 936 991, умерли — 65 085. За этот период медики сделали 96,2 миллиона ПЦР-тестов.

За сутки больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4674. По сравнению с 15 января, этот показатель снизился на 15,5%. Выздоровели за это время 5639 москвичей, погибли — 79, что на 2,5% меньше.

Следом в списке идет Санкт-Петербург, где новый вирус нашли у 3253 жителей — прирост составил 5,1%. Побороли его — 3625, погибли — 67, это почти на 7% меньше вчерашних показателей.

Замыкает тройку лидеров Московская область. За последние 24 часа медики выявили коронавирус у 1406 человек — это больше на 3,3%. За это время смогли выздороветь 1300 горожан и 32 умерли, что на 10,3% больше, чем в пятницу.

Меньше всего выявленных зараженных в Чукотском автономном округе — всего два человека, выздоровели — шесть.