Вытрезвители вновь появятся в Башкирии

В Башкирии могут возобновить работу вытрезвителей. С помощью них власти планируют бороться с алкоголизмом. Такую идею предложили депутаты Госсобрания республики. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на издание mkset.ru.

«Суть законопроекта — в создании нормативной правовой базы для организации в республике вытрезвителей. Органы государственной власти наделяются соответствующими полномочиями», — рассказал спикер парламента Константин Толкачев.

На данный момент идею уже одобрили комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Курултая. Как отметил Толкачев, проект рассчитан на сохранение здоровья жителей.