Высокой смертности от рака нашли объяснение

Ученые нашли сходство между началом метастаза рака у человека и проникновением плаценты в стенку матки у млекопитающих.

При этом было замечено, что у других млекопитающих, у которых плацента не имплантируется так плотно (лошади, коровы, свиней) рак кожи редко метастазирует. Меланома у них в основном доброкачественна, в то время как очень быстро прогрессирует в злокачественную опухоль у людей.

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Ученые изучили человеческие гены, которые как раз ответственны за проникновение различных клеток в стромальные ткани (то есть ткани любого человеческого органа), в том числе и плаценты, а также и различных опухлей. Выяснилось, что развитие раковых метастазов происходит из-за реактивации данной функции генов, которая у человека намного выше.

На данный момент ученые сосредоточились на различиях в скорости проникновения раковых клеток у людей и крупного рогатого скота, а не на размере самой опухоли. Они работают над выявлением генов, влияющих на уязвимость человеческой стромы перед проникновением различных клеток.

Уже удалось модифицировать группу клеток человеческих тканей, показавших повышенную устойчивость к инвазии меланомы. Таким образом, медицина сможет «управлять» раковыми опухолями, а не уничтожать их, что, по мнению ученых, способствует выведению особо устойчивых видов рака.