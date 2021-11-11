России предсказали удар по экономике из-за высокой смертности от ковида

Большое количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в России помешает восстановлению экономики. С таким заявлением выступил глава Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Его слова привел Telegram-канал Ura.ru.

Эксперт пояснил, что речь идет о влиянии смертности на рост экономики в ближайшие несколько лет.

«Высокая смертность, к сожалению, влияет на потенциал роста нашей экономики не только в текущем году, но и в среднесрочной перспективе», — пояснил Александр Широв.

По итогам сентября 2021 года количество смертей в России увеличилось на 23,8% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что большая часть летальных исходов пришлась на коронавирусную инфекцию. Общий прирост числа смертей с января по сентябрь вырос на 18,8%.

Голикова отметила, что в основном умирают пожилые люди, имеющие хронические заболевания и невакцинированные. Самое большое количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в России с начала пандемии зафиксировали 9 ноября. Суточный антирекорд составил 1211 смертей.