Высокий уровень антител сохранился у привитых «Спутником V» спустя год

Спустя год после вакцинации первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» у большинства людей, принявших участие в исследованиях, остался высокий уровень антител. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 17 февраля.

Она объяснила, что изучение препарата решили продолжить в декабре 2021 года, чтобы подтвердить его безопасность и действенность в течение года после получения человеком первого компонента.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования», — процитировали Ракову «Известия».

К сегодняшней дате результаты известны у 1323 испытуемых, у 80% из них титр антител равнялся большему количеству, чем 200 единиц BAU. Заммэра подчеркнула, что этот показатель считается высоким.

Всего в исследовании приняли участи три тысячи человек, которым ввели вакцину, а не плацебо.