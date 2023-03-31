Здоровье 31 марта 2023, 16:14 Высокая активность по утрам может снизить успеваемость в университете

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Ученые Сингапурской медицинской школы Duke-NUS провели исследование, в ходе которого установили связь активности по утрам и низкой успеваемости у студентов. Об этом сообщило сетевое издание UfaTime.ru со ссылкой на журнал Nature Human Behaviour.

Ученые проанализировали данные 23 тысяч студентов. Они отслеживали статистику посещений занятий, а также уровень активности. Специалисты выяснили, что чем больше занятий по утрам было у учащихся, тем хуже была их успеваемость, написало РИА ФАН.