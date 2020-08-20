Вышла инструкция к вакцине от коронавируса

По данным RT, у препарата есть противопоказания. В первую очередь это непереносимость каких-либо его компонентов. Кроме того, нельзя применять препарат во время обострения аллергии, хронических заболеваний и при инфекционных заболеваниях. После выздоровления следует подождать полмесяца-месяц.

При легких ОРВИ и инфекциях ЖКТ вакцинацию можно делать после того, как нормализуется температура.

Кроме того, у препарата есть множество неабсолютных противопоказаний, но при которых нужно соблюдать осторожность.