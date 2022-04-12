Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки выросло на 204,5%

Количество случаев госпитализаций заболевших ковидом в России увеличилось: за сутки оно стало больше на 204,5% по сравнению с 11 апреля и составило 4233 человека. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 12 апреля.

Накануне госпитализировали 1390 человек.

Всего за прошедшие сутки выявили 10 910 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 31 271 человек, что на 16,88% больше по сравнению с 11 апреля. Подтвержден 281 летальный исход.

По данным на 8 апреля в России полную вакцинацию прошли 85 951 906 человек. Коллективный иммунитет составляет 46,5%.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается с конца мая.