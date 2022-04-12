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    12 апреля 2022, 13:02

    Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки выросло на 204,5%

    Опершаб сообщил о 4233 пациентах, госпитализированных с ковидом за сутки

    Максим Зинкин

    Количество случаев госпитализаций заболевших ковидом в России увеличилось: за сутки оно стало больше на 204,5% по сравнению с 11 апреля и составило 4233 человека. Федеральный оперштаб опубликовал данные на 12 апреля.

    Число госпитализаций из-за ковида в России за сутки выросло на 204,5%

    Накануне госпитализировали 1390 человек.

    Всего за прошедшие сутки выявили 10 910 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 31 271 человек, что на 16,88% больше по сравнению с 11 апреля. Подтвержден 281 летальный исход.

    По данным на 8 апреля в России полную вакцинацию прошли 85 951 906 человек. Коллективный иммунитет составляет 46,5%.

    Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается с конца мая.